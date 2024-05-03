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        Konya'daki Meram Millet Bahçesi'nde "çim kızağı" heyecanı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'daki Meram Millet Bahçesi'nin yeşil dokusuyla bütünleşen çim kızağı parkuru, kentte farklı bir heyecan yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:02
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        Konya'daki Meram Millet Bahçesi'nde "çim kızağı" heyecanı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'daki Meram Millet Bahçesi'nin yeşil dokusuyla bütünleşen çim kızağı parkuru, kentte farklı bir heyecan yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

        Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde, yürüyüş yolları, spor alanları, oyun parkları, restoran ve kafe gibi donatıları barındıran bahçe, çim kızağıyla öne çıkıyor.

        Sık ağaç yapısı bulunan bahçeyi, eğlenceli bir hafta sonu geçirmek için tercih edenler, 130 metre uzunluğundaki iki parkurda heyecan yaşıyor.

        Suni çimden oluşan eğimli parkurda, şişme botla kayanlar, zemini kayganlaştırmak için püskürtülen su sayesinde serinleme fırsatı da buluyor.

        - Çim kızağı, tercih nedenleri arasında

        Vaktini Meram Millet Bahçesi'nde değerlendirmeyi tercih edenlerden 22 yaşındaki Halimenur Tuna, AA muhabirine, çim kızağına binmek için arkadaşlarıyla alana geldiğini söyledi.

        Alanda hem gençler hem de çocuklar için çok eğlenceli aktiviteler bulunduğunu aktaran Tuna, daha önce yaşamadığı farklı bir şeyi deneyimleme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        Parkurda hızla ilerlerken püskürtülen suyla ıslanmanın heyecan verici olduğuna dikkati çeken Tuna, şunları kaydetti:

        "Buraya asıl gelme amacımız çim kızağıydı ama genel olarak parkı da dolaştık. Çim kızağına binmek için önce sıra bekledik. Epey sıra vardı. Herkes parkurun başında heyecanla bekliyor. Kayarken heyecandan parkur bana çok uzun geldi. Su püskürtülmesi de çok güzel serinletiyor. Eğlenceli bir aktiviteydi. Biraz gerildim, korktum ama çok eğlenceliydi. Millet bahçesi epey geniş ve güzel bir alan."

        - "Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik"

        Çim kızağı başta olmak üzere aktivitelerle çok güzel bir gün geçirdiğini anlatan 11 yaşındaki Osman Yiğit Keskin, "Çim kızağına bindim çok güzeldi. Oturduk, yemek yedik, gezdik. Buraya gelmeyi herkese öneririm. Kızağı çok iyi. Kalabalık oluyor ama bunun da güzel yanları var. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Başka şehirlerden gelen yaşıtlarımızla tanışıyoruz. Çim kızağına daha önce de çok binmişliğim var. Bugün de iki kez bindim. Çok heyecanlı ve hızlı." diye konuştu.

        Ailesiyle piknik yapan 43 yaşındaki İbrahim Keskin, genelde Meram Millet Bahçesi'nde vakit geçirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

        Bahçenin geniş alanlarına ve etkinlikler açısından zenginliğine değinen Keskin, "Havanın güzel olmasını fırsat bildik. Hemen geldik buraya. Çok güzel bir gün geçirdik. Su kaydırağından kaydık. Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik. Birçok güzel aktivite var. Spor alanları var. Hem dinlendik hem de çocuklarımızla eğlendik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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