Bozkır'da bağımlılık eğitimi düzenlendi
Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine tütün bağımlılığı konusunda seminer verildi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine tütün bağımlılığı konusunda seminer verildi.
Bozkır Meslek Yüksekokulu ile Yeşilay Konya Şubesi işbirliğinde düzenlenen seminerde, psikolog Muhammed Emin Huca, tütün bağımlığı konusunda sunum yaptı.
Huca, tütün bağımlılığıyla mücadelenin toplumsal bir mesele olduğunu ifade etti.
Tütün bağımlılığına başlamanın psikolojik, toplumsal ve kültürel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Huca, daha konforlu bir hayat için öğrencilere ve akademisyenlere tavsiyelerde bulundu.
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