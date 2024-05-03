Konya'daki tarihi namazgahta yağmur ve şükür duası yapıldı

Konya'da, yıl içinde yaşanan kuraklık ve son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur ile şükür için dua edildi.

Kent merkezinde bulunan Musalla Mezarlığı'ndaki 800 yıllık namazgahta, Konya Müftüsü Ali Öge, cuma namazı öncesi vatandaşlara nasihatlerde bulundu.

Cuma hutbesinde de şükretmenin önemine değinen Öge, "Rabb'imize rahmetini göndermemiz için dua ediyorduk. Şükür rahmeti geldi. Nasıl ki yağmur duası yapıyorsak, şükür için de ellerimizi açmamız gerekiyor. Şeytan müminin şükrünü ortadan kaldırmak için mücadele eder. Şükrün olmadığı yerde vefasızlık vardır. Nimetin kadrini kıymetini bilmeme vardır. İnşallah bugün burada Rabb'imize şükrümüzü sunacağız." diye konuştu.