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        Karapınar'da spor yetenek taraması ve yönlendirme programı başladı

        Karapınar ilçesinde " Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:18
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        Karapınar'da spor yetenek taraması ve yönlendirme programı başladı
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        Karapınar ilçesinde " Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.

        Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen yetenek taramasında, geleceğin sporcularının belirlenmesi ve doğru branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Karakul, yaptığı açıklamada, "İlk aşamayı başarıyla tamamlayan çocuklar, kendilerine en uygun spor branşını belirlemek üzere ikinci aşamaya geçtiler. Bu aşamada, spora özel yetenekleri saptanan çocuklar, 10 aylık Sporcu Gelişimi ve Eğitimi Programı'na katılacaklar." ifadesini kullandı.

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