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        Konya'da parçalanan duşa kabin camı iki çocuğu yaraladı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu iki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 05.05.2024 - 08:44
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        Konya'da parçalanan duşa kabin camı iki çocuğu yaraladı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu iki çocuk yaralandı.

        Babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.

        Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.

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