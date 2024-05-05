Felçli hasta, tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

ZEHRA MELEK ÇAT - Karaman'da sol bacağındaki ağrı nedeniyle felç olan ve hastaneye tekerlekli sandalyeyle başvuran 45 yaşındaki Kadriye Doğan, omuriliğindeki "damar yumaklanması" ve etrafındaki kanamanın mikrocerrahi yöntemiyle temizlenmesiyle yeniden ayağa kalktı.

Karaman'da yaşayan Kadriye Doğan, yaklaşık 1 ay önce sol bacağında hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Tedavilere cevap vermeyen ve bir süre sonra sol bacağı felç olan, sağ bacağında da his kaybı yaşayan Doğan, son olarak Konya'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde omuriliğindeki "damar yumaklanması"nın kanama yapması nedeniyle felç geçirdiği tespit edilen Doğan, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra taburcu edilerek tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı. - Felç kalması değil, bakıma muhtaç engelli çocuğuna bakamamak üzdü Kadriye Doğan, AA muhabirine, geçen ay sol ayağında bir uyuşma hissettiğini, uyuşmanın bacağına doğru çıktığını söyledi. Ağrı dayanılmaz hale gelince bir günde hastaneye 3 kere gittiğini dile getiren Doğan, "Ağrı devam ediyordu, 'felç' dediler. Bayramın 1. günü tekrar hastaneye gittik, tetkikler yapıldı. Ağrı hiç hafiflemedi. Parmaklarım kıpırdamaz oldu, gitgide hissizleşmeye başladı. 15 gün çare bulamadık." dedi.

Doğan, tekerlekli sandalyeyle başvurduğu hastanede hemen ameliyata alındığını belirterek, "Doktor, 'Ben seni kurtaracağım' dedi. Allah bin kere razı olsun, kurtardı. Eli öpülecek insanlardan. 10 yaşında engelli bir çocuğum var. Görmüyor, duymuyor, bana muhtaç. Doktora, 'Çocuğuma bakabilmem için beni kurtar' dedim. Çocuklarımdan biri ilkokula, diğeri de ortaokula gidiyor. Bir kızım da İstanbul'da üniversite okuyor. Ben bu acıyı çekerken çocuklarım da benimle ağlıyordu." ifadesini kullandı. - "Kanamayla hastanın bacakları felç olmuş"

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan, hastanın sol bacağında ani felç, sağ bacağında da güç kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getirdi. Kadriye Doğan'ın hastanelerine tekerlekli sandalyeyle getirildiğini vurgulayan Kalkan, şöyle konuştu: "Hastanın nörolojik muayenesinde sol bacağı tamamen felçliydi, sağda ise kısmi felç vardı. Hastanın tetkiklerini yaptığımızda omurilik içerisinde torokal bölge dediğimiz sırt bölgesinde bir vasküler malformasyon, yani anormal damar oluşumu ve bunun etrafında da bir kanama tespit ettik. Doğuştan olan damar yumağı, omurilik içinde küçük bir damar yumağı olarak dururken, zaman içinde büyüyebiliyor. Bu damar yumağı bazen incelen çeperleri sebebiyle kanama yapabilir. Kanadığı zaman da ani bulgu verir. Kanamasıyla hastanın bacakları felç olmuş. Bu çok sık görülen bir hastalık değil. Mikrocerrahi yöntemiyle damar yumaklanmasını ve etrafındaki kanamayı temizledik. Hastamızın nörolojik bulgularında belirgin bir düzelme oldu. Birkaç gün içerisinde hasta tekrar yürür hale geldi. Fizyoterapiyle zaman içinde düzelecek. Ameliyat edilmeseydi tekerlekli sandalyeye mahkum olacaktı ama şimdi çocuklarıyla inşallah mutlu bir geleceği olacak."