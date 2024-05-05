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        Karapınar'da yağmur duası sırasında sağanak başladı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptığı sırada yağmur başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:20
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        Karapınar'da yağmur duası sırasında sağanak başladı
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        Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptığı sırada yağmur başladı.

        Karapınar’ın Üzecek Dağı mevkiinde kurak geçen kış ayları sonrasında yaşanan susuzluk nedeniyle vatandaşlar yağmur ve şükür duasına çıktı.

        Dua etmeye ilçedeki KYK Sultan Veled Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri de katıldı.

        Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrası emekli din görevlisi Muhammed Özoğlu tarafından yapılan dua sırasında, cemaatin hep birlikte amin diyerek eşlik ettiği sırada yağmurun başlaması katılımcıların mutluluğunu artırdı.

        Program, katılımcıların beraberlerinde getirdikleri kurbanları kesip gelenlere yemek yapıp kurulan sofralarda ikram etmesiyle son buldu.

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