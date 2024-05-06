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        Beyşehir gölünde yasa dışı avlanan ve satış yapanlara ceza

        Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanan ve balık satışı yapanlara idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:39
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        Beyşehir gölünde yasa dışı avlanan ve satış yapanlara ceza
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        Beyşehir Gölü’nde yasa dışı avlanan ve balık satışı yapanlara idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Gölde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri av yasağı sürerken, Tarım ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de yasak dönemde yürüttüğü denetimleri gece gündüz aralıksız sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen denetim faaliyetlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri tarafından 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz tarafından Beyşehir Gölü ve göletlerimizde denetimler devam etmektedir. Göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ve sazlık alanlar denetlenmiş, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ve ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir. Bulundurulması yasak olan istihsal malzemelerine el konulmuş, yasa dışı avcılık ve satış yaptığı tespit edilen kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince tüm avcılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz."

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