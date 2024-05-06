Beyşehir gölünde yasa dışı avlanan ve satış yapanlara ceza

Beyşehir Gölü’nde yasa dışı avlanan ve balık satışı yapanlara idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Gölde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri av yasağı sürerken, Tarım ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de yasak dönemde yürüttüğü denetimleri gece gündüz aralıksız sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen denetim faaliyetlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri tarafından 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: