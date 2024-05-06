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        Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 30. yıl etkinleri

        Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 30. yıl etkinleri kapsamında "Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri" konulu panel düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:28
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        Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 30. yıl etkinleri
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        Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 30. yıl etkinleri kapsamında "Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri" konulu panel düzenledi.

        Karatay Belediyesi iş birliği ile Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya teşriflerinin 796. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri" konulu panelde, Konya'nın tanınmış postnişinlerden ve dünyanın bir çok ülkesinde Hz. Mevlana'yı tanıtan ve anlatan Mustafa Holat, Fahri Özçakıl, Nadir Karnıbüyükler ile Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı, Hz. Mevlana'nın 22. Kuşaktan torunu Esin Çelebi konuşmacı olarak yer aldı.

        Panelin yönetimini yapan Prof. Dr. Nuri Şimşekler açılışta, "Günümüzde batıda ve özellikle Amerika'da Mevlana, fikirleri ve Mevlevilik kültürünün gördüğü ilgi tahminlerden oldukça yüksektir." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığında uzun yıllar görev yapan postnişin Mustafa Holat'ın konuşması ile başlayan panelde annesinin kendisine 6 aylık hamileyken Hz. Pir'in rüyasında gelip Sema yaptırdığını, Mevleviliğe başlama sebebinin bu nedenle olduğunu söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fahri Özçakıl da Mevlana Celalettin Rumi'yi kendilerinin bir hayat biçimi olarak gördüklerini söyledi.

        Uluslararası Mevlana Vakfı postnişini Nadir Karnıbüyükler ise Konya'da ve yurt dışındaki sema etkinliklerinde tanıştığı yabancılardan örnekler vererek, "Bu dostların bir çoğu Hz. Mevlana'yı ve onun İslam merkezli fikirlerini tanıdıktan sonra Müslümanlığı seçmekteler, bu da Hz. Mevlana'mızın dinimize yapmış olduğu en büyük hizmetlerdendir." diye konuştu.

        TYB Konya Şubesi üyelerinden akademisyen, yazar-şair ve Karaman eski belediye başkanı Dr. Kamil Uğurlu da kentte bir Mevlana Akademisi kurulması yönündeki çağrısını yineledi.

        Programa katılan Hz. Mevlana’nın 22. Kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru da yurt dışından ve özellikle ABD'den çok davet aldıklarını, modern dünya insanlarının Hz. Mevlana'nın fikirlerine çok önem verdiğini ve bir çok güncel sorunlarına Hz. Mevlana'nın beyit ve şiirlerinden çözüm bulduklarına şahit olduğunu dile getirdi.

        Son olarak söz alan TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ise "Ne kadar yurt dışına gittiysek her yerde Mevlana bizi karşıladı, oranın da ev sahibiymiş sadece Konya'nın değil. Gittiğiniz yerde Konya, Mevlana dediniz mi sizin kim olduğunuzun hiçbir önemi yok, Hz. Pir'in etkisi, hatırı sizin gereğinden çok fazla ilgi ve alaka görmenizi sağlıyor." diye konuştu.

        Program sonuna katılımcılara günün anısına katılım beratı ile TYB Konya Şubesi yayınlarından "Cumhuriyetin 100. Yılında" ve "40 Ambar" adlı kitaplar hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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