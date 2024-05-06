Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı Kartal, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada, derbi maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş ve derbiye ilk 11'de başlayan Batshuayi'nin yerine de Dzeko, Konyaspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe sahaya Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ile Dzeko ilk 11'i ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söğüncü, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Zayc, Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı'nın yedek kulübesinde yer aldı. - Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın ilk maçı Yeşil-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ali Çamdalı takımının başında ilk maçına çıktı.