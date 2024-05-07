Seydişehir'de "Hayatla Yarışılmaz" etkinliği yapıldı

Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada trafik ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

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