Karapınar'dan kısa kısa

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üreticiler de katıldı.

Genel kurulda 21 madde üreticilerin onayına sunularak kabul edildi.

Tartan, burada yaptığı konuşmada, birliğin sütlerin pazarlanması konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

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