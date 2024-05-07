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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Akşehir'de incelemelerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:36
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Akşehir'de incelemelerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemede bulundu.

        İnan, Akşehir'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

        Burada yetkililerden bilgi alan İnan, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İnan'a ziyaretinde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarı eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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