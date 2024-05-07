Akşehir'de "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" yapıldı
Akşehir'de ilkokullar arasında "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" düzenlendi.
Akşehir'de ilkokullar arasında "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" düzenlendi.
Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.
İki ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı, Tarık Buğra İlkokulu da ikinci oldu.
Cumhuriyet İlkokulu'nun Akşehir'i Konya'da temsil edeceği bildirildi.
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