Akşehir'de "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" yapıldı

İki ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı, Tarık Buğra İlkokulu da ikinci oldu.

Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.