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        BBP lideri Mustafa Destici'den "emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin" çağrısı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:28
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        BBP lideri Mustafa Destici'den "emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin" çağrısı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi çağrısında bulundu.

        Konya'da, partisinin Ereğli, Halkapınar ve Bozkır ilçe teşkilatlarını ziyaret eden BBP lideri Destici, ilk olarak Ereğli'deki parti teşkilatını, ardından 31 Mart seçimlerinde CHP adayı olarak seçimi kazanan ilçe belediye başkanı Ümit Akpınar'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra yerel seçimlerde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Halkapınar'a geçen Destici, belediye binasını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Vardar'la makamında görüştü.

        Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Destici, ilçe halkına, ilçeye doğal gaz getirilmesi için elinden geleni yapacağı sözünü verdi.

        İç ve dış politika gündemine yönelik açıklamalarda da bulunan Destici, emekli maaşlarının düşüklüğüne değinerek, temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

        Destici, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yıl, 2023 temmuz ayında emeklilerimize büyük haksızlık yapıldı. Memurlar kamuda çalışan işçilerin maaşı bir kaç kat artırılırken maalesef emeklilerimizin maaşı yerinde saydı. Bir kök maaş hikayesi çıkarıldı, 7500 lira olan maaş milyonlarca emeklimiz için 7500 lirada kaldı. O zaman da bunun doğru olmadığını söyledim, bugün de söylüyorum, en azından bu temmuzda emeklilerimizle ilgili hak mağduriyeti ortadan kaldırılmalı ve emekli maaşı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı. Emeklilere Kurban Bayramı'nda en azından 10 bin lira verilsin ki emeklimiz de kurban kesebilsin."

        Destici, temmuz ayında memurlara yapılacak enflasyon farkı iyileştirmesinin asgari ücretlilere de yapılmasını istedi.

        - "Artık yeter"

        Gazze'deki savaşa da değinen Destici, İsrail'n halkın toplandığı yere saldırdığını, kadın, çocuk, sivil, hasta, hastane, cami, okul dikkate almadan bombaladığını vurgularak, "Katletmeye öldürmeye devam ediyor. Ebette ki lanetliyoruz, ebette ki kınıyoruz ama başta İslam işbirliği ülkelerine üye olan ülkeler olmak üzere, barıştan yana olan, İsrail'in yaptığı bu soykırıma karşı çıkan ülkeleri ayağa kalkmaya, katil İsrail'e, Netanyahu'ya 'dur' demelerini bekliyorum. Artık yeter."

        Daha sonra Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy'u makamında ziyaret eden Destici, Bozkır'a hareket etti.

        Bozkır'da belediye binasında Başkan Nazif Karabulut ve partilileri tarafından karşılanan Destici ,burada vatandaşlara hitap etti.

        Bozkır'ın tüm ihtiyaçları için her zaman destek olma sözü veren Destici, belediye çalışanları ve partilileriyle sohbet etti.

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