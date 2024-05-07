Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü hakim karşısında

Konya'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Sefa S. ifadesinde, saat 18.00 sıralarında arkadaşı Ceylin Naz Ö'yü evine bırakmak için şehir merkezine doğru aracıyla yola çıktığını söyledi.

Seyir halindeyken havanın karardığını ifade eden Sefa S, "Sancak Tramvay Durağı'nın orası karanlıktı. Birden karşıma kalabalık bir yaya grubu çıktı. Çarpmamak için sola kırdım ama kazaya engel olamadım. Kazadan sonra ambulansı ve ailemi aradım. Kimseye ulaşamadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi hatırlamıyorum. Haklarını bana helal etsinler." dedi.

Tanıklardan, sürücüyle birlikte araçta olan Ceylin Naz Ö, "Otogara doğru gidiyorduk. Yol karanlıktı. Orta şeritte önümüze bir anda karaltılar çıktı. Bir anda kaza oldu. Arabanın hızını bilmiyorum." dedi.

Kazada yaralananlardan 6 yaşındaki Fadim A, Adli Görüşme Odasında psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Anneannemin elinden tutuyordum. Biz çok kişiydik, sonra az kaldık. Arabanın geldiğini görmedim." diye konuştu.

Tanıklardan aracıyla aynı istikamette ilerleyen Fatih B. ise şöyle konuştu:

"Düğün çıkışıydı ama yol sakindi. Sol şeritten ilerlerken arkamdan gelen bir araç selektör yaparak yol istedi. Yol verdim. Lambalar yanmıyordu. Karanlıktı. 100 metre ilerde kaza oldu. Savrulanları gördük. Sağlık görevlisi olduğum için durup müdahale ettim. Süratimiz 60-70 kilometre vardı. Araç bizi çok hızlı geçmedi."

Tanıklardan kamyonet sürücüsü Sefa A. da "Şehir merkezine doğru gidiyordum. Arkamdaki araç sağımdan beni geçti ve önüme kırdı. Bir anda yayalara çarptı. Çok az bir mesafe vardı. O çarpmasaydı ben çarpacaktım. Hızım 80-85 civarındaydı. Tahminimce onun hızı da 110-120 kilometre vardı." dedi.