Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kimlik tespiti yapılan diğer şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aramalarda, yaklaşık 300 litre zeytinyağı ile gıda ve temizlik ürünleri ele geçirildi. Araçtaki C.A'nın (30) 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent dışından gelerek, marketlerden maddi değeri yüksek ürünleri çaldığı tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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