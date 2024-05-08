Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Konya'da marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent dışından gelerek, marketlerden maddi değeri yüksek ürünleri çaldığı tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, kentteki 14 marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilerin otomobille kaçacağını belirledi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) plakası tespit edilen araç, Kadınhanı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede durduruldu.

        Aramalarda, yaklaşık 300 litre zeytinyağı ile gıda ve temizlik ürünleri ele geçirildi. Araçtaki C.A'nın (30) 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kimlik tespiti yapılan diğer şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        6 kişiye çarpıp ölümüne neden oldu, mahkemede ailelerden helallik istedi
        6 kişiye çarpıp ölümüne neden oldu, mahkemede ailelerden helallik istedi
        Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü hakim karşısında
        Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü hakim karşısında
        BBP lideri Mustafa Destici'den "emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin"...
        BBP lideri Mustafa Destici'den "emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin"...
        Konya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        Konya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        Akşehir'de "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" yapıldı
        Akşehir'de "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" yapıldı