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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayicilerle buluştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:51
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayicilerle buluştu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

        Bir dizi çalışma ve incelemelerde bulunmak üzere Beyşehir'e gelen Bakan Yardımcısı İnan, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akbıyık, Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyete bölgede faaliyet gösteren fabrikalar, gerçekleştirilen üretim konuları ile ülke sanayisine ve istihdamına olan katkıları hakkında bilgiler aktardı.

        Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, İnan'a eğitim kurumunun eğitim olanakları, projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Bakan Yardımcısı İnan'a ziyaretlerinde Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konaralı, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, MEVKA uzmanı Fatih Yalçın,KOP Konya Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu eşlik etti.

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