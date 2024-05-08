BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve Batı'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinde bulunanlara yönelik polis müdahalelerine ilişkin, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü, sahtekarlığını, demokrasisinin de insan hakları savunuculuğunun da sahte olduğunu bu hadisede de görüyoruz." dedi.

Destici, Konya'da bir otelde, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Konya'da 2 ilçede belediye başkanlığı kazandıklarını, partisinin mahalli idareler seçiminde önemli başarı gösterdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Destici, "Filistin'deki, Gazze'deki çocukların, kadınların hali yürekleri dağlıyor. Görüntülerini izleyemiyorsunuz. Dayanılacak gibi değil. Bir görüntü geliyor, diğer taraftan bombalar yağıyor. Öbür taraftan insanlar bir taraflara koşuşturuyor. Küçük kız çocuğu, kucağına küçük daha küçük bir çocuğu almış, onu kurtarmaya çalışıyor. İnanılmaz görüntüler. Bunlar mizansen değil, yaşanan şeyler." diye konuştu.

Destici, vicdanı olan herkesin bu durumdan etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti: