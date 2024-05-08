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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:33
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildi.

        Özver, işletme sahipleri ve çalışanlara gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulduğunu belirterek, "Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler." dedi.

        - Göl Festivali 5 gün sürecek

        Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu yıl düzenlenecek Göl Festivali'nin 5 gün süreceğini belirtti.

        Bayındır, Beyşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında "Özellikle gençlerin merakla beklediği GÖLFEST bu yıl 5 gün sürecek. Beyşehir’imize büyük katma değeri bulunan ve turizm anlamında göz bebeğimiz olan Göl Festivalimizi bu yıl tüm ihtişamıyla yeniden gerçekleştireceğiz. Geleneği bozmayarak ünlü sanatçıların da yer alacağı güzel bir festival hazırlığı içerisindeyiz." diye konuştu.

        Bayındır, Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajının yaz döneminde yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek, "Bir diğer planımız olan Karaburun plajında büyük bir yol kat ettik. 3 kilometrelik plajın sonlarına doğru karavanlar için alan oluşturduk. Bu sene bu bölgede karavan festivali gerçekleştirme planımız da var. Amacımız ise Dünya Karavancılar Birliğinin ilgisini, dikkatini buraya çekmektir. Hem karavan turizmini hem de yerli ve yabancı turistlerin Beyşehir'imize gelmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yeni çalışmalar da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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