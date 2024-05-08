Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de "özel çocuklar" trafik denetimi yaptı

        Akşehir'de 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Umut Özel Eğitim Merkezi'ndeki çocuklar ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri iş birliğiyle özel bir uygulama gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de "özel çocuklar" trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir'de 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Umut Özel Eğitim Merkezi'ndeki çocuklar ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri iş birliğiyle özel bir uygulama gerçekleştirildi.

        Akşehir D-300 kara yolundaki polis uygulama noktasında trafik ekipleri ve özel çocuklar, araçları durdurarak sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

        Bu etkinlik çerçevesinde, ekipler ve özel çocuklar sürücülere trafik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyarılarda bulundu, emniyet kemeri takmaları, telefonla konuşmamaları ve dikkatli olmaları gibi önemli konuları hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Destici: Cumhur İttifakı olarak seçimde beklediğimiz neticeyi alamadığımız...
        Destici: Cumhur İttifakı olarak seçimde beklediğimiz neticeyi alamadığımız...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayicile...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Beyşehir'de sanayicile...
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay Özbek Reyhan ile Konyalı Sefa'nın ni...
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay Özbek Reyhan ile Konyalı Sefa'nın ni...
        Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı