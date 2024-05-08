Beyşehir'de ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Şube Müdürleri Şahin Sert ve Süleyman Ünal, Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur, okul idarecileri ve öğretmenler, öğrenciler, velileri ile davetliler katıldı.

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