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        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

        Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:37
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        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi
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        Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Keykubad Köşkü'ne slogan atarak yürüdü.

        Burada öğrenciler adına konuşan Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu Başkanı Ahmet Han Horasan, yıllardır işgal, baskı ve zulüm altında ezilen Filistin topraklarının, artık akılların sınırını zorlayacak vahşetlere uğradığına tanıklık ettiklerini söyledi.

        İsrail'in, hedef gözetmeksizin hiçbir hukuk ve insani değere saygısı olmadan katliama devam ettiğini aktaran Horasan, "Hastane, okul ve mülteci kampları vahşice ve planlı olarak bombalanmaktadır. Uluslararası toplumun ve Batı'nın tüm hukuk, insan hakları ve birey özgürlüğüne ilişkin tezleri çökmüştür." dedi.

        Horasan, üniversite gençliğinin ve yönetiminin haykırışının yanında olduklarını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tehditler savuran ABD'yi de telin ettiklerini dile getirdi.

        Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da öğrencilerle, nöbete devam edeceklerini belirtti.

        İsrail'in ortaya koyduğu, soykırım pozisyonuna ulaşan bu eylemleri dünyaya duyurmak için toplandıklarını anlatan Aksoy, "Nöbetimiz devam edecek. Diğer taraftan zalimin yanında olmadığımızı, mazlumun yanında olduğumuzu dünyaya haykırmak için burada direnişimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, Keykubad Köşkü önünde kurulan stantlar ve çadırlarda bekleyişini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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