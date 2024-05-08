Beyşehir'de jandarmadan öğrenciler ile vatandaşlara trafik eğitim seminerleri

Mahalle sakinlerine trafik kazaları ve sebepleri, traktörlerde bulundurulması zorunlu araç ve gereçler ile motosiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Üzümlü Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik seminerde Trafik Haftası'nın anlam ve önemi, yayaların uyması gerekli kurallar anlatıldı, jandarma trafik timlerinin kullandığı araç, gereç ve malzemeler tanıtıldı.

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