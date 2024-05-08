Kulu'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Konya-Ankara kara yolu üzerinde Ankara Caddesi'nde meydana gelen bir diğer kazada, Aysun E. (46) idaresindeki elektrikli Moped ile Emre T. (26) yönetimindeki 42 M 7657 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralı çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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