Konya'da Kaçak Parfüm Operasyonu: Karapınar'da Ele Geçirildi

Kolileri alacak E.H. (22) ve M.A.T. (23) isimli zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kolilerden yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 350 bin lira olduğu belirlenen 498 adet parfüm şişesi çıktı.

Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Konya'nın Karapınar ilçesine kargo firmasıyla koliler halinde büyük miktarda gümrük kaçağı, sahte ve faturasız ünlü markalara ait parfümlerin getirileceği bilgisini aldı.

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