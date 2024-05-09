Karapınar'da öğrenciler "İlk Sınıfım, İlk Fidanım" projesiyle çam dikti

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Karapınar Şefliğinde gerçekleştirilen programda fidan dikimi öncesi Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Necati Şimşekli öğrencilere doğada erozyonla mücadelede ağaç dikmenin önemini anlattı.

Öğrencilerin, doğaya ve çevreye duyarlılık kazanmaları, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakma bilincinin yerleştirilmesi amaçlanan proje kapsamındaki etkinliğe öğrencelerle birlikte öğretmenler ve velileri katıldı.

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