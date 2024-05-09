Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Bir saat kadar trafiğe kapalı kalan yol, devrilen kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Aksaray D-100 kara yolunun Kulu kavşağı yakınlarında Muhammet Ş. idaresindeki 01 DUU 35 plakalı plastik boru yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

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