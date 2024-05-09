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        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısında

        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:04
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        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısında
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        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Akşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfur K, tutuksuz yargılanan babası Adem K, annesi Ayten K. ile maktul Bedriye K'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılan Tayfur K, eşi Bedriye K'yi öldürmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

        Baskı altında ifade verdiği için eşini öldürdüğünü söylediğini iddia eden Tayfur K, "Benim suçum Bedriye'nin üzerine kapıyı kapatıp içeri almamaktı. Onun ailesinden şüpheleniyorum, Bedriye'yi onlar saklıyor olabilir. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Madem Bedriye'yi saklıyorlar, kadın neden yurtta kalan 3 çocuğunun yanına gidip gelmiyor?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

        Tutuksuz yargılanan sanıklar Adem K. ile eşi Ayten K. de olayla ilgilerinin bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

        Cumhuriyet savcısı, cinayetin Tayfur K. tarafından işlendiğinin sabit olduğu, anne ve babasının suçsuz olduğu yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Tayfur K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Temmuz'da eşi Tayfur K. (36) tarafından kayıp olduğu bildirilen Bedriye K'nin (36) bulunması için çalışma başlatmış, 3 çocuk annesi kadınla ilgili ize rastlanmamıştı.

        Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye K'nin bulunması için televizyon programına katılarak yardım istemiş, programda çelişkili ifadeler kullanan Tayfur K, Akşehir'e döndüğü otobüste gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Emniyette suçunu itiraf eden Tayfur K'nin ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürüp cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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