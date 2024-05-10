Obruk gölü manzaralı "kervansaray otel" turizme katkı sunacak

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da restorasyonu tamamlanan Kızören Obruğu'nun yanındaki Selçuklu dönemi eserlerinden Obruk Hanı, otel hizmeti verecek.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde yer alan 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu'nun yanı başına 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu kervansarayı, 3 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otele dönüştürüldü.

Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayın her odasına yerden ısıtmalı Türk hamamı yapıldı.

Obruğun yanı başındaki Selçuklu dönemi kervansarayın ise 2020'de virane halde olduğunu anımsatan Kılca, "Dört yılda restorasyonunu tamamladık. Bunun gelecek kuşaklara aktarılması önemliydi. Biz de bir müze ve otel şeklinde düşündük, tasarladık. Otel içinde özelliği olan 200-300 yıllık malzemeleri kullandık. Burada konaklayan bir misafirimiz kendisini sanki 1200'lü yıllarda konaklıyormuş gibi hissedecek. Zaman yolculuğu yapmış olacak. Kısa süre içinde otelimizi hizmete açacağız." diye konuştu.

Kılca, kervansarayın açık avlusundaki yerlerde müze ve kütüphanenin yer aldığını, ziyaretçilerin burada sergilenen eserleri inceleme fırsatı bulacağını vurguladı.

- Yabancı tur rehberlerinin ilgisini çekti

Selçuklu mirasını yaşatmanın yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini daha ileri taşımanın da amacını güttüklerini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Odalarda yerden ısıtma Türk hamamları yaptık. Hem modernlik hem de tarih var. Dünyanın bu manzaraya sahip en eski oteli diyoruz. 1900'lü yılların başına kadar konaklama olarak kullanılmış. Daha sonra yıkılmış ve yeniden hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bu nitelikte, büyüklükte ve ölçekte başka bir konaklama merkezinin olmadığını iddia ediyoruz. Misafirlerimiz, turistlerimiz burayı çok sevecekler. Turizm acentelerinin seyahat noktalarından bir tanesiydi. Burada konaklamak isteyen rehberler var. Yabancı seyahat acentelerinin başkanları ziyaret etti. Çok beğendiler."