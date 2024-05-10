Beyşehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.
Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.
İçerişehir Mahallesi’ndeki Beyşehir hayvan pazarında çay ocağı işletmeciliği yapan M.B, rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için merdivenle 3 metre yükseğe çıktı.
Merdivenin devrilmesi sonucu yere düşen M.B, yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B, ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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