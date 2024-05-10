Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı

        Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.

        İçerişehir Mahallesi’ndeki Beyşehir hayvan pazarında çay ocağı işletmeciliği yapan M.B, rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için merdivenle 3 metre yükseğe çıktı.

        Merdivenin devrilmesi sonucu yere düşen M.B, yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.B, ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Otobüste, yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
        Otobüste, yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
        Obruk gölü manzaralı "kervansaray otel" turizme katkı sunacak
        Obruk gölü manzaralı "kervansaray otel" turizme katkı sunacak
        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşı...
        Konya'da kaybolan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşı...
        Eşini boğup, cesedi uçurumdan attığını itiraf etmişti; duruşmada 'Bedriye'y...
        Eşini boğup, cesedi uçurumdan attığını itiraf etmişti; duruşmada 'Bedriye'y...
        Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Karapınar'da öğrenciler "İlk Sınıfım, İlk Fidanım" projesiyle çam dikti
        Karapınar'da öğrenciler "İlk Sınıfım, İlk Fidanım" projesiyle çam dikti