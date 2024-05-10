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        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:07
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        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Ustaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Seydişehir'de birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

        Seydişehir'i daha güzel yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran Ustaoğlu, "Bu çalışmalarımızı da yürütürken sizlerin de desteğiyle her alanda bölgesel kalkınmada da önemli hizmetler üreteceğiz. Sizlerin istekleri, talepleri, görüşleri ve önerileri bizlere yön verecek." dedi.

        PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Seydişehir ile Beyşehir bölgelerinin tarım ve sanayi alanında önemli üretim üssü haline geldiğini ifade etti.

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