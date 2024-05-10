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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'de defnedildi

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:55
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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'de defnedildi
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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

        Çetin, için Seydişehir’de tören düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Beydilli tarafından Seyyidharun Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından Çetin'in cenazesi, Kızılcalar Mezarlığına defnedildi.

        Törene, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

        Çetin'in Iğdır'daki 5 Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlandığı ve sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akciğer yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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