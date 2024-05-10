Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve çevre illerde eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterdi

        Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve çevre illerde eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

        Konya'da görev yaptıkları okullarda ilk derse girmeyen Türk Eğitim-Sen Konya Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde bir araya geldi.

        Eğitimciler adına konuşma yapan Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç, eğitim camiasını yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

        Okullarda şiddet olaylarının attığını ifade eden Köç, eğitim alanında şiddet olaylarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

        - Aksaray

        Aksaray'da da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aksaray Başkanı Murat Görmez, okullardaki şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

        İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden müdüre Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı dileyen Görmez, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini kaydetti.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da ise Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Teç-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, belirli zaman aralıklarında ellerinde pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

        Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanvekili Tevfik Öztürk, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentteki, diğer eğitim sendikaları da gün içinde basın açıklaması yaparak, Oktugan'ın öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'd...
        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'd...
        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Konya'da yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor
        Konya'da yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor
        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için top...
        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için top...
        Beyşehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
        Beyşehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı