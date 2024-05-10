Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'te çocuklara trafik eğitimi verildi

        Hüyük ilçesinde öğrencilere, trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüyük'te çocuklara trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüyük ilçesinde öğrencilere, trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

        Eğitime, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

        Şenoğlu, öğrencilere Trafik kuralları konusunda anne babalarını uyarmalarını ve sevdiklerinin can güvenliği için çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

        Yoldan geçen araçlar durdurularak temsili trafik denetimi yapıldı, çikolata ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız

        Benzer Haberler

        "Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı" başladı
        "Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı" başladı
        Konya ve çevre illerde eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesine tepki göst...
        Konya ve çevre illerde eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesine tepki göst...
        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'd...
        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Seydişehir'd...
        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Konya'da yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor
        Konya'da yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor