Hüyük'te çocuklara trafik eğitimi verildi

Şenoğlu, öğrencilere Trafik kuralları konusunda anne babalarını uyarmalarını ve sevdiklerinin can güvenliği için çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitime, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.