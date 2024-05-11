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        Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlerde derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:03
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        Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya’nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlerde derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.

        Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında 3 yıl öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

        Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

        Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi'nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

        - "Tehlike arz ediyor, çobanlar ve köylüler tedirgin"

        Adakale Muhtarı Etem Kutlu, AA muhabirine, yüzey yarıklarını bölgede hayvanlarını otlatan çobanların fark ettiğini söyledi.

        Köyde son haftada yağışların etkili olduğunu anlatan Kutlu, "Yarıkları gördük, yetkililere bildirdik, inceleme yapıldı. Yarıklar 2,5 kilometre uzunluğunda, bazı yerleri 7-8 metre derinlikte. Bu da tehlike arz ediyor, çobanlar ve köylüler tedirgin. Köy de çökmek üzere herhalde. Daha önce de oldu. Yarıkların çoğunluğu dozerlerle dolduruldu. Şimdi tekrar oluştu. Bu, biraz daha uzun ve daha da derin." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Saffet Danalı, yarıklardan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatarak, "30-40 kilometre mesafedeki Karapınar'da obruk oluyor. Burada da yarıklar var. Oldukça ürkütücü. Köylüler olarak endişeliyiz." dedi.

        - "Derinlikleri 8-9 metreye, bazen genişliği 5-6 metreye ulaşabiliyor"

        Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise yarıkların oluşumunun kuraklığa bağlı hızlandığını anlattı.

        Yarıkların yer altı sularının çekilmesiyle ilişkilendirildiğini aktaran Arık, şunları kaydetti:

        "Yarıklar, suların çekilmesiyle malzemenin suyunu kaybetmesi ve sıkışarak hacminin azalması, böylece oradaki fazla sıkışanla az sıkışan arasında kırık meydana gelmesi durumu. Bu obruk kadar çok geniş alanlara yayılmaz. Havza kenarlarında alttaki morfolojik olarak farklı nitelikte birimlerin olduğu yerlerde meydana gelebiliyor. Derinlikleri 8-9 metreye, bazen genişliği 5-6 metreye ulaşabiliyor. Uzunlukları kilometrelerce takip edilebiliyor. Bir gün aniden meydana gelirse tedirginlik oluşturur ya da panik oluşturur. Genellikle belirti verdiği için önceden tedbir alma imkanı var. Havzada kuraklık ve aşırı su talebi arttıkça devam eder. Havzada artık çok görülmeye başlandı. Adakale'de eskiden de vardı. Kuraklık devam ettiği sürece bunlar bu manzara oluşmaya devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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