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        Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

        Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:11
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        Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
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        Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde Sıtkı F, husumetlisi Ahmet G. ile karşılaştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay sırasında Sıtkı F, bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Göğsünden yaralanan Sıktı F, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Ahmet G'yi kısa sürede yakaladı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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