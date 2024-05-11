Konya'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Remzi Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Halil İbrahim Ö'nün ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Konya'da seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

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