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        Hüyük'te çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçilere ve yatırımcılara yönelik hibe destekleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:24
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        Hüyük'te çiftçilere hibe destekleri anlatıldı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçilere ve yatırımcılara yönelik hibe destekleri anlatıldı.

        Belediye Meclis Salonu'ndaki programda, ilçedeki üreticilere Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekler tanıtıldı.

        Ardından IPARD 3 dönem desteklemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        TDKK Konya il Koordinatörü Yavuz Uysal ve kurum personelleri, yatırımcılara destek ve süreçleri aktardı.

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaptığı açıklamada, kurum olarak kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı da yeni projelerle ilçenin kalkınmasına ve yatırımcılara katkı vereceklerini ifade etti.

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