Hüyük'te çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı da yeni projelerle ilçenin kalkınmasına ve yatırımcılara katkı vereceklerini ifade etti.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaptığı açıklamada, kurum olarak kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

TDKK Konya il Koordinatörü Yavuz Uysal ve kurum personelleri, yatırımcılara destek ve süreçleri aktardı.

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