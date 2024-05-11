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        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:25
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        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Şükrü K.(51) idaresindeki 81 AAS 339 plakalı otomobil, Bahadırlı Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Bülent K. (46) ve eşi Sevil K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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