Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Şükrü K.(51) idaresindeki 81 AAS 339 plakalı otomobil, Bahadırlı Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Bülent K. (46) ve eşi Sevil K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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