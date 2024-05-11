GÜNCELLEME - Konya'da komşusunu bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde Sıtkı F (42), husumetlisi Ahmet G. (41) ile karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay sırasında Sıtkı F, bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralanan Sıktı F, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Ahmet G'yi kısa sürede yakaladı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde, Sıtkı F'nin komşusu olduğunu, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle tartıştıkları, akşam saatlerinde de kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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