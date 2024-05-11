GÜNCELLEME - Konya'da minibüse silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Emniyete götürülen zanlıların, Halil İbrahim Ö. ve Remzi Ö. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Remzi Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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