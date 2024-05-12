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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de gölde devam eden su ürünleri av yasağına rağmen, yasaklara uymayarak, kaçak olarak balık ve sülük avcılığı ile satışını yapanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:15
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de gölde devam eden su ürünleri av yasağına rağmen, yasaklara uymayarak, kaçak olarak balık ve sülük avcılığı ile satışını yapanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

        Gölde üreme dönemi olması sebebiyle 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayan balık avı yasağı devam ediyor.

        Yasak dönemde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimleri sıklaştırıldı.

        Su ürünleri kontrol ekiplerinin yürüttüğü denetimlere Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

        Gölü koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında göl etrafındaki tüm karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar, balık ve sülük avlak sahaları kontrol edildi.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar esnasında göl içerisine kaçak balık avlamak amacıyla serildiği belirlenen çok sayıda balıkçı ağı ele geçirildi.

        Ağlar toplanarak kıyıya çıkarılırken, avda kullanılan filika, ağ ve diğer istihsal malzemelerine el konuldu.

        Yasak dönemde balık ve sülük avcılığının yanı sıra satışını yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılarak cezai müeyyide uygulandı.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan av yasağı süresince denetim ve kontrollerin haftanın 7 günü karadan, havadan ve teknelerle göl içerisinden aralıksız olarak devam edeceği kaydetti.

        - Beyşehir'de lise öğrencileri yazdıkları hikayeleri kitaplaştırdı

        Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde okuyan 10. sınıf öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yaptıkları yazım çalışmalarını Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Halit Can öncülüğünde kitaplaştırarak ölümsüzleştirdi.

        Sınıflarca seçilen isim ve oluşturulan kapak tasarımlarının ardından öğrenci sayısı kadar baskıları tamamlanan kitaplar kütüphane için de yeni birer eser haline dönüştürüldü.

        Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Halit Can, öğrencilerinin birlikte çalışması ve karar alması, kalıcı ürünler oluşturması, farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmesi ve geliştirmesi ile özgüvenlerinin artması gibi öğrencilere pek çok katkısı olan bu tür çalışmaların sayısının daha da artmasını oldukça önemsediklerini belirterek, "Hayat, bireyin kendini keşif yolculuğudur. Biz de bu tür çalışmalarla, eğitim hayatlarından geriye hoş anılar bırakabilmeleri, kendilerini ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için öğrencilerimize fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Projeye verdikleri emek ve katkılarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, bu anlamda örnek olmalarını diliyorum." dedi.

        - Beyşehir'de Anneler Günü etkinliği

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Gezi etkinliğine katılan anneler, Beyşehir Gölü'nde tekne turuyla ulaştıkları nilüfer bahçesini, tarihi Hitit Eflatunpınar Anıt ve Havuzu ile Sonsuz Şükran köyünü gezdi.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, etkinliğe katılan kadınlara karanfil verdi.

        Kadınların dünya üzerinde her alandaki katkısı ve zekasının topluma güç kattığını vurgulayan Göker, "Hem evlerinin hem de tüm toplumun kahramanı olan kadınlar bir anne, bir birey olarak tüm övgüleri fazlasıyla hak ediyor. Bu anlamda annelerin fedakarlıklarını ne kadar anlatsak onlara ne kadar teşekkür etsek az gelir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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