Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Ahmet Bülent Doğan idaresindeki 42 P 3470 plakalı otomobil, Akşehir istikametinden Tuzlukçu istikametine doğru seyir halinde iken kontrolden çıkara takla attı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ahmet Bülent Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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