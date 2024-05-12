Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, N'dao, Ethemi, Cikalleshi

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola, Tait, Taylan Antalyalı, Holse, Raman, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor),

        Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman (Yılport Samsunspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Seydişehir'de şehit anneleri unutulmadı
        Seydişehir'de şehit anneleri unutulmadı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        GÜNCELLEME - Konya'da minibüse silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zan...
        GÜNCELLEME - Konya'da minibüse silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zan...
        GÜNCELLEME - Konya'da komşusunu bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Konya'da komşusunu bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı