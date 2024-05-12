Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı

Minik öğrenciler sahnede gösterilerini sergilerken salonda onları izleyen anneleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Program öğrencilerin hazırladıkları piyes, koro ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen okul müdürü Fatma Algı, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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