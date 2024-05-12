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        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:50
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        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenledi.

        İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan'ın da katıldığı Yunak Öğretmenevi Toplantı Salonu’ndaki programda Merkez Anaokulunda eğitim gören anasınıfı öğrencilerinin hazırladıkları "Anneler Günü" programı sahnelendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen okul müdürü Fatma Algı, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Program öğrencilerin hazırladıkları piyes, koro ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

        Minik öğrenciler sahnede gösterilerini sergilerken salonda onları izleyen anneleri de duygu dolu anlar yaşadı.

        Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve protokol üyelerinin toplu halde hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

        Proğrama Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmen ve veliler katıldı.

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