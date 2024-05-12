Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 72 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Boateng), N'dao, Ethemi (Dk. 72 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet Demir)
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 69 Dimata), Tait (Dk 45. Ntcham), Taylan Antalyalı, Holse, Raman (Dk. 45 Fofana), Emre Kılınç (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan Kara)
Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe, Dk. 61 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman, Dk. 61 Ntcham (Yılport Samsunspor)
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