Konyaspor-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, iki haftada aldıkları 4 puanla iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Çamdalı, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezonun en iyi 45 dakikasını oynadıklarını ifade eden Çamdalı, "Üç puanı 3 golle almak ve gol yemeden bitirmek, benim için çok daha değerli. İki haftada 4 puan bize bir ivme yakalattı. En hızlı şekilde 40 puanı görmek istiyorduk. Bunu başarmak da bugün bize nasip oldu." şeklinde konuştu.