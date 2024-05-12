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        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, iki haftada aldıkları 4 puanla iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:58
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        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, iki haftada aldıkları 4 puanla iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

        Çamdalı, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bu sezonun en iyi 45 dakikasını oynadıklarını ifade eden Çamdalı, "Üç puanı 3 golle almak ve gol yemeden bitirmek, benim için çok daha değerli. İki haftada 4 puan bize bir ivme yakalattı. En hızlı şekilde 40 puanı görmek istiyorduk. Bunu başarmak da bugün bize nasip oldu." şeklinde konuştu.

        Taraftarlarına teşekkür eden Çamdalı, "Alt sıralar yangın yerine dönmüş durumda. Bizim 40 puanı yakalamamız, rahat bir pozisyona geldiğimizi gösteriyor ama işimizin bittiğini düşünmüyorum. Haftaya Kayserispor'la maçımız var. Orada da yakalamış olduğumuz ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Umarım oradan da istediğimiz sonucu alıp, mutlu bir şekilde döneriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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