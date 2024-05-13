Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kadınhanı'nda Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'na ödül verildi

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 2024-2025 yıllı eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınhanı'nda Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'na ödül verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 2024-2025 yıllı eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi.

        İlçede 2023-2024 eğitim öğretim yılında Avrupa okulları ve ülkedeki farklı illerdeki okullarla, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun 10 öğretmen ve 120 öğrenciyle yaptığı, "Eğleniyorum Öğreniyorum Geri Dönüştürüyorum", "Geri Dönüşüm İçin Önce Çocuk", "Crazy Pompoms" ve "Değerlerimiz Özel Çocuklarımız İle Buluştu" isimli 4 farklı projesi Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Okulları Eğitim Platformlarında, 2024-2025 yıllı eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi.

        Okul Müdürü Adem Yılmaz, okulun Avrupa okulu olmasında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri gönülden kutladığını söyledi.

        Yılmaz, projelerde aktif görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        70 bin TL'lik kolyeyi çalanı bulmak için 'pembe' renkli cüzdandan iz sürüld...
        70 bin TL'lik kolyeyi çalanı bulmak için 'pembe' renkli cüzdandan iz sürüld...
        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Konyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor - Samsunspor: 3-0
        Konyaspor - Samsunspor: 3-0
        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı
        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı