Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine 169 tarihi matbu kitap bağışlandı

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine, aralarında 250 yıllık 6 el yazmasının da yer aldığı hadis, tefsir ve ilmihalden oluşan tarihi taş baskı 169 matbu eser bağışlandı.

Enderun Vakfı Konya Şubesinin bir süre önce vefat eden eski başkanı Osman Bağcı'nın çocukları tarafından Enderun Vakfına bağışlanan tarihi değere sahip kitaplar, vakıf temsilcileri tarafından daha iyi korunarak, araştırmacıların hizmetine sunulacağı düşüncesiyle Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine verildi.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, teslim töreninde, kitapların Osmanlı medreselerinde okutulan çok değerli bir koleksiyon olduğunu söyledi.

Eserlerin, 4 nesil müderris olarak görev yapan bir aileden geldiğini ifade eden Şahin şöyle devam etti:

"Osman Bağcı hocanın eserleri Enderun Vakfı'nda muhafaza edilirken, vakfın mütevelli heyeti ve başkanı tarafından Yazma Eserler Kurum Başkanlığının Konya Bölge Müdürlüğüne bağışlandı. Bu eserler, 4 nesli müderris olarak görev yapan bir ailenin elinde bulunan eserlerdi. Bizim klasik taşra medreselerinde okutulan eserlerin hemen hemen tamamına yakınının bir koleksiyonundan oluşmakta. Bunlardan 6 tanesi yazma eser, 250 yıllık eserler. Ayrıca Osmanlı medreselerinde okutulan, hadis, tefsir, fıkıh, kelamla ilgili dini eserlerin yanı sıra ahlakla ilgili eserler de mevcut. Anadolu'yu mayalayan alimlerin eserleri, ilmi değeri yanında, tarihi açıdan kitapların üzerinde vakfiye kayıtları var. Kimden kime geçtiğine dair mülkiyet kayıtları var. Yerel maarif tarihini inceleyecek araştırmacılarımız için de arşiv niteliğinde birer kaynak. Kısa sürede bunların bakımı, onarımı, dijitalleştirilmesi ve kataloglarını yaparak başkanlık portalından okuyucuların hizmetine sunmaya gayret edeceğiz."